Турецьке судно сейсмічної розвідки вийшло зі спірних вод у Східному Середземномор’ї, право на які одночасно заявляють Греція та Туреччина.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Згідно з навігаційними даними Refinitiv, Oruc Reis та два судна, які супроводжували його, 13 вересня стали на якір біля берегів Анталії.

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Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що корабель повернувся "у рамках планової діяльності".

У Греції, водночас, привітали цей крок як сигнал до деескалації у відносинах між країнами. "Повернення Oruc Reis - це позитивний перший крок, я сподіваюся, за ним будуть і наступні. Ми хочемо діалогу з Туреччиною, але в атмосфері без провокацій", - зазначив він.

Нагадаємо, нещодавні спроби Туреччини проводити розвідку родовищ у Східному Середземномор’ї поблизу острова Кастеллорізо призвели до значної напруги у стосунках з Грецією. Греція вважає, що зона входить до її континентального шельфу. Туреччина називає претензії Греції необґрунтованими та збирається продовжити дослідження.

У ЄС допускають санкції проти Туреччини, якщо Анкара не припинить ескалацію своїх дій в Східному Середземномор'ї, включаючи незаконне буріння нафтових і газових свердловин.

Як повідомили в МЗС Франції, це питання стане головною темою на засіданні Європейської ради в кінці вересня.

На початку вересня генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Греція і Туреччина погодилися провести технічні переговори задля зниження напруги у регіоні.

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