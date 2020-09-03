У Німеччині групу туристів без масок оштрафували на 8500 євро

У Німеччині поліція зупинила туристичний автобус, в якому жоден із туристів не носив захисну маску, і склала загальний штраф за порушення коронавірусних обмежень на суму 8500 євро.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації Spiegel Online.

Автобус, який перевозив групу берлінських туристів, зупинили на автобані у Баварії. Люди поверталися з міста Пассау після кількаденного річкового круїзу.

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Ніхто з 14 туристів у автобусі не мав захисної маски, тому кожного порушника оштрафували на 250 євро.

Оскільки автобусний перевізник також повинен заплатити 5 тисяч євро штрафу, загальний обсяг штрафу за порушення склав 8 500 євро.

Після дачі свідчень групі дозволили продовжити подорож - вже з масками на обличчі.

Нагадаємо, цього тижня німецька прокуратура постановила, що людей, які протестують проти чинних карантинних обмежень та відмовляються носити маски, можна називати "ковідіотами".