Три чверті німців не розуміють протестів "коронаскептиків"

Три чверті мешканців Німеччини не розуміють протестів "коронаскептиків", наймасовіший з яких відбувся цієї суботи.

Як пише "Європейська правда", про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного на замовлення видання Spiegel соціологічною компанією Civey.

Згідно з результатами, 76% не розуміють протести "коронаскептиків", та близько 21% більшою чи меншою мірою розуміють їх. Чисельність останніх зросла на приблизно 2%, порівняно з попереднім дослідженням.

При цьому "зовсім не розуміють" протестів 64,8%, "скоріше не розуміють" - 11,2%, "скоріше розуміють" - 5,7% і "безумовно розуміють" - 15,2%.

Найбільше тих, хто не згоден з протестами та не розуміє їх - серед прихильників правлячих партій ХДС та СДП.

Водночас найбільша кількість тих, хто розуміє протести - серед прихильників партії "Альтернатива для Німеччини"(AfD) - майже 70%.

За віковим розподілом, прихильників протестів найбільше у віковій групі 40-49 років, а найменше - серед молоді від 18 до 29 років та людей поважного віку, старших 65 років.

Нагадаємо, 29 серпня у Берліні відбулася масова акція протесту проти карантинних обмежень, у ній взяли участь до 38 тисяч людей. Акція об’єднала людей, які вважають коронавірус вигадкою, антивакцинаторів та прихильників крайніх правих поглядів. Серед демонстрантів були і представники руху "рейхсбюргерів", які тримали в руках чорно-біло-червоні прапори Німецької імперії.

Увечері окремі групи протестувальників спробували вдертися до будівлі Рейхстагу, після чого сталися сутички з поліцією. Загалом на протестах затримали близько 300 осіб. Організатор акції відмежувався від тих, хто спробував увірватися до Рейхстагу.

Наступного дня президент та низка інших топ-посадовців Німеччини засудили спробу штурму парламенту, а влада Берліну зобов'язала учасників масових демонстрацій за участі більше 100 осіб носити маски.