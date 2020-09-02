У Німеччині прокурори визнали необразливим термін "ковідіоти"

Німецька прокуратура постановила, що людей, які протестують проти чинних карантинних обмежень та відмовляються носити маски, можна називати "ковідіотами".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву генерального прокурора Берліна, опубліковану у Twitter.

У повідомленні вказано, що прокуратура Берліна не буде відкривати справу щодо співголови Соціал-демократичної партії Німеччини Саскії Ескен після того, як щодо неї надійшли сотні скарг нібито через наклеп.

На початку серпня Ескен назвала учасників демонстрації проти коронавірусних заходів "ковідіотами".

"Гостра назва "ковідіоти" як вираження думки в політичній суперечці у зв'язку з пандемією коронавірусу не підлягає покаранню і підпадає під конституційно захищену свободу вираження поглядів", - йдеться у заяві прокурора.

У своєму твіті 1 серпня Ескен заявила, що протестувальники на марші в Берліні загрожують здоров'ю інших, порушуючи правила соціального дистанціювання та ігноруючи вимоги носити маску.

В останні кілька тижнів в Німеччині відбуваються масові протести проти обмежень, введених владою для стримування поширення коронавірусу.

За даними соцопитувань, три чверті мешканців Німеччини не розуміють протестів "коронаскептиків", наймасовіший з яких відбувся цієї суботи.