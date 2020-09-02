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У Німеччині прокурори визнали необразливим термін "ковідіоти"

Середа, 2 вересня 2020, 16:03

Німецька прокуратура постановила, що людей, які протестують проти чинних карантинних обмежень та відмовляються носити маски, можна називати "ковідіотами".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву генерального прокурора Берліна, опубліковану у Twitter.

У повідомленні вказано, що прокуратура Берліна не буде відкривати справу щодо співголови Соціал-демократичної партії Німеччини Саскії Ескен після того, як щодо неї надійшли сотні скарг нібито через наклеп. 

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На початку серпня Ескен назвала учасників демонстрації проти коронавірусних заходів "ковідіотами".

"Гостра назва "ковідіоти" як вираження думки в політичній суперечці у зв'язку з пандемією коронавірусу не підлягає покаранню і підпадає під конституційно захищену свободу вираження поглядів", - йдеться у заяві прокурора. 

У своєму твіті 1 серпня Ескен заявила, що протестувальники на марші в Берліні загрожують здоров'ю інших, порушуючи правила соціального дистанціювання та ігноруючи вимоги носити маску

В останні кілька тижнів в Німеччині відбуваються масові протести проти обмежень, введених владою для стримування поширення коронавірусу.

За даними соцопитувань, три чверті мешканців Німеччини не розуміють протестів "коронаскептиків", наймасовіший з яких відбувся цієї суботи.

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