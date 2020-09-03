В Германии группу туристов без масок оштрафовали на 8500 евро

В Германии полиция остановила туристический автобус, в котором ни один из туристов не носил защитную маску, и составила общий штраф за нарушение коронавирусных ограничений на сумму 8500 евро.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации Spiegel Online.

Автобус, перевозивший группу берлинских туристов, остановили на автобане в Баварии. Люди возвращались из города Пассау после многодневного речного круиза.

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Никто из 14 туристов в автобусе не было в защитной маске, поэтому каждого нарушителя оштрафовали на 250 евро.

Поскольку автобусный перевозчик также должен заплатить 5000 евро штрафа, общий объем штрафа за нарушение составил 8500 евро.

После дачи показаний группе позволили продолжить путешествие - но уже с масками.

Напомним, на этой неделе немецкая прокуратура постановила, что людей, протестующих против действующих карантинных ограничений и отказывающихся носить маски, можно называть "ковидиотамы".