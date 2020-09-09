Україна та Іран у жовтні проведуть другий раунд переговорів щодо літака МАУ

Міністерство закордонних справ України поінформувало Іран про згоду провести другий раунд переговорів щодо компенсацій за збиття літака МАУ у запропоновані ним дати - з 18 по 21 жовтня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив заступник глави МЗС Євгеній Єнін у коментарів "Укрінформу".

"Ми підтвердили готовність до перемовин в запропоновані Іраном дати", - сказав дипломат.

Коментуючи можливість перенесення перемовин у разі погіршення ситуації з коронавірусом у якійсь із двох країн, Єнін підкреслив, що Україна рішуче налаштована на якнайшвидше вирішення з Іраном проблеми катастрофи літака МАУ.

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"Чекаємо на отримання відповідей на запитання, які ми поставили перед іранською стороною минулого разу", - зазначив заступник міністра.

Перший раунд переговорів з іранською стороною щодо виплати компенсацій відбувся 30 липня у Києві. Україна у цих перемовинах представляє усі держави, громадяни яких загинули на борту збитого літака МАУ.

Глава МЗС Дмитро Кулеба раніше заявляв, що до наступного раунду перемовин у жовтні українська сторона розраховує отримати від Ірану всю інформацію щодо обставин збиття літака.

Після встановлення усіх фактів можна буде перейти до обчислення розміру компенсацій родинам загиблих у збитому боїнгу, зазначав міністр.