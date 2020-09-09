Украина и Иран в октябре проведут второй раунд переговоров по самолету МАУ

Министерство иностранных дел Украины проинформировало Иран о согласии провести второй раунд переговоров о компенсациях за сбитый самолет МАУ в предложенные им даты - с 18 по 21 октября.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил заместитель главы МИД Евгений Енин в комментариях "Укринформу".

"Мы подтвердили готовность к переговорам в предложенные Ираном даты", - сказал дипломат.

Комментируя возможность переноса переговоров в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в какой-либо из двух стран, Енин подчеркнул, что Украина решительно настроена на скорейшее решение с Ираном проблемы катастрофы самолета МАУ.

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"Ждем получения ответов на вопросы, которые мы поставили перед иранской стороной в прошлый раз", - отметил замминистра.

Первый раунд переговоров с иранской стороной по выплате компенсаций состоялся 30 июля в Киеве. Украина в этих переговорах представляет все государства, граждане которых погибли на борту сбитого самолета МАУ.

Глава МИД Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что в следующий раунд переговоров в октябре украинская сторона рассчитывает получить от Ирана всю информацию относительно обстоятельств сбития самолета.

После установления всех фактов можно будет перейти к исчислению размера компенсаций семьям погибших в сбитом "боинге", отмечал министр.