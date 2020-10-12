Туреччина повертає до Середземного моря корабель, який спричинив суперечку з Грецією

Військово-морський флот Туреччини заявив, що дослідницьке судно, яке було в центрі суперечки щодо енергетичних прав з Грецією, буде відправлене назад до спірних вод Середземного моря.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.

Корабель "Oruc Reis" у серпні був відправлений для розвідки нафти та газу у східному Середземномор'ї на південь від грецького острова Кастеллорізо, що спричинило суперечку між Туреччиною та Грецією, які обидві є членами НАТО.

У вересні Туреччина вивели свій корабель з регіону на тлі дипломатичних спроб врегулювати суперечку.

Зараз Анкара заявила, що корабель знову проведе 10 днів, проводячи сейсмічні дослідження у східному Середземномор'ї. Судно також супроводжуватимуть два інші кораблі - "Ataman" і "Cengiz Han".

Дослідницький корабель здатний проводити всі види геологічних, геофізичних, гідрографічних та океанографічних досліджень, особливо пошуків континентального шельфу та природних ресурсів.

Турецький міністр енергетики Фатіх Донмез написав у понеділок в Twitter, що Туреччина "продовжить пошук, видобуток та захищатиме свої права".

"Якщо є природний газ, ми його знайдемо", - написав він.

Як повідомлялося, лідери ЄС звинуватили Туреччину у порушенні міжнародного права через бурові роботи у Східному Середземномор’ї і заявили, що залишають за собою можливість запровадження санкцій.

Нагадаємо, 1 жовтня НАТО оголосив про створення двостороннього військового механізму для вирішення конфлікту між Грецією і Туреччиною в Східному Середземномор'ї.

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