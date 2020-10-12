Турция возвращает в Средиземное море корабль, вызвавший спор с Грецией

Военно-морской флот Турции заявил, что исследовательское судно, которое было в центре спора об энергетических правах с Грецией, будет отправлено обратно в спорные воды Средиземного моря.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

Корабль "Oruc Reis" в августе был отправлен для разведки нефти и газа в восточном Средиземноморье южнее греческого острова Кастеллоризо, что повлекло спор между Турцией и Грецией, которые обе являются членами НАТО.

В сентябре Турция вывела свой корабль из региона на фоне дипломатических попыток урегулировать спор.

Сейчас Анкара заявила, что корабль снова проведет 10 дней, проводя сейсмические исследования в восточном Средиземноморье. Судно также будут сопровождать два других корабля - "Ataman" и "Cengiz Han".

Исследовательский корабль способен проводить все виды геологических, геофизических, гидрографических и океанографических исследований, особенно по разведке континентального шельфа и природных ресурсов.

Турецкий министр энергетики Фатих Донмез написал в понедельник в Twitter, что Турция "продолжит поиск и добычу и будет защищать свои права".

"Если есть природный газ, мы его найдем", - написал он.

Как сообщалось, лидеры ЕС обвинили Турцию в нарушении международного права из-за буровых работ в Восточном Средиземноморье и заявили, что оставляют за собой возможность введения санкций.

Напомним, 1 октября НАТО объявил о создании двустороннего военного механизма для разрешения конфликта между Грецией и Турцией в Восточном Средиземноморье.

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