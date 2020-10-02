ЄС спільно звинуватив Туреччину в порушенні міжнародного права у Середземномор’ї

Лідери ЄС звинуватили Туреччину у порушенні міжнародного права через бурові роботи у Східному Середземномор’ї і заявили, що залишають за собою можливість запровадження санкцій.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у висновках першого дня саміту ЄС.

"Європейська Рада рішуче засуджує порушення суверенних прав Республіки Кіпр, такі дії повинні бути припинені. Європейська Рада закликає Туреччину у майбутньому утримуватися від подібних дій, які порушують міжнародне право" - заявили лідери ЄС.

Вони наголосили, що ЄС має стратегічний інтерес в стабільній і безпечній обстановці в Східному Середземномор'ї і в розвитку співпраці і взаємовигідних відносин з Туреччиною.

"Проведення добросовісного діалогу і утримання від односторонніх дій, що суперечать інтересам ЄС і порушують міжнародне право і суверенні права держав-членів ЄС, є абсолютною вимогою в цьому зв'язку" - йдеться у висновках саміту.

За умови продовження конструктивних зусиль з припинення незаконної діяльності щодо Греції та Кіпру лідери погодилися надати позитивний поштовх відносинам ЄС-Туреччина з особливим акцентом на модернізацію Митного союзу та спрощення процедур торгівлі, контакти між людьми, діалоги на високому рівні, продовження співпраці з питань міграції.

У разі продовження порушення міжнародного права ЄС залишає за собою право на запровадження обмежувальних заходів щодо Туреччини.

"У разі відновлення односторонніх дій або провокацій в порушення міжнародного права ЄС буде використовувати всі наявні в його розпорядженні інструменти і варіанти" - заявили лідери ЄС.

Як відомо, Кіпр блокував санкції ЄС щодо білоруських чиновників через вимогу запровадити санкції проти Туреччини.