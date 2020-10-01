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НАТО заявив про створення механізму для вирішення конфлікту Греції і Туреччини

Четвер, 1 жовтня 2020, 17:58

Північноатлантичний альянс оголосив про створення двостороннього військового механізму для вирішення конфлікту між Грецією і Туреччиною в Східному Середземномор'ї. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві, поширеній у четвер пресслужбою НАТО. 

"Після серії технічних зустрічей між військовими представниками Греції і Туреччини в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі в четвер 1 жовтня 2020 року був створений двосторонній військовий механізм для вирішення конфліктів", - сказано у повідомленні.

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Механізм призначений для зниження ризику військових інцидентів і аварій в Східному Середземномор'ї. Він включатиме створення гарячої лінії між Грецією і Туреччиною для полегшення вирішення конфліктів на морі або в повітрі.

Військово-технічні переговори про вирішення конфлікту почалися на початку вересня. Вони були ініційовані генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом після контактів на високому рівні з Грецією і Туреччиною.

"Я вітаю створення військового механізму для вирішення конфліктів, досягнутого завдяки конструктивній взаємодії Греції та Туреччини. Цей механізм може допомогти створити простір для дипломатичних зусиль з вирішення основної суперечки, і ми готові розвивати його і далі", - заявив Єнс Столтенберг.

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