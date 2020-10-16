Чехія веде переговори з іншими країнами про лікування коронахворих 

Чехія готує відкриття у Празі великого польового госпіталю для коронавірусних хворих та веде переговори з іншими країнами про лікування інфікованих COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Чеські військові цими вихідними почнуть будівництво польового госпіталю в виставковому центрі Праги через стрімке поширення коронавірусу.

Госпіталь зможе розмістити до 500 пацієнтів. Аналогічний план готовий для другого за величиною міста Брно.

У той же час уряд Чехії веде переговори з сусідньою Німеччиною і деякими іншими країнами про те, щоб відправити до них своїх громадян на лікування, якщо місцева система охорони здоров'я буде перевантажена.

Коронавірусна інфекція в Чехії другий день поспіль встановлює новий денний антирекорд.

Дані Міністерства охорони здоров'я показують, що щоденний приріст в четвер склав 9 721 - на 177 більше, ніж днем ​​раніше.

Станом на 10 жовтня найбільшу групу інфікованих в даний час складають школярі, студенти та учні.

З початку пандемії в країні з населенням понад 10 мільйонів осіб було зареєстровано в цілому 149 010 випадків коронавірусу. Лише минулого тижня їх зареєстрували майже 50 тисяч. 1230 людей померли.

Лікарні по всій країні відкладають заплановані не життєво важливі операції, щоб зосередитися на зростаючій кількості пацієнтів з COVID-19.

Уряд заявив, що кількість місць у лікарнях для ковідних пацієнтів може бути повністю вичерпана до кінця жовтня.