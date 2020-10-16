Чехия ведет переговоры с другими странами о лечении коронабольных

Чехия готовит открытие в Праге большого полевого госпиталя для коронавирусных больных и ведет переговоры с другими странами о лечении инфицированных COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Чешские военные в эти выходные начнут строительство полевого госпиталя в выставочном центре Праги из-за стремительного распространения коронавируса.

Госпиталь сможет разместить до 500 пациентов. Аналогичный план готов для второго по величине города Брно.

В то же время правительство Чехии ведет переговоры с соседней Германией и некоторыми другими странами о том, чтобы отправить к ним своих граждан на лечение, если местная система здравоохранения будет перегружена.

Коронавирусная инфекция в Чехии второй день подряд устанавливает новый дневной антирекорд.

Данные Министерства здравоохранения показывают, что ежедневный прирост в четверг составил 9721 - на 177 больше, чем днем ​​ранее.

По состоянию на 10 октября наибольшую группу инфицированных в настоящее время составляют школьники, студенты и учащиеся.

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С начала пандемии в стране с населением более 10 миллионов человек были зарегистрированы в целом 149 010 случаев коронавируса. Только на прошлой неделе их зарегистрировали почти 50 000. 1230 человек умерли.

Больницы по всей стране откладывают запланированы не жизненно важные операции, чтобы сосредоточиться на большем числе пациентов с COVID-19.

Правительство заявило, что количество мест в больницах для ковидных пациентов может быть полностью исчерпана до конца октября.