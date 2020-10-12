Чехія посилила короназаходи, прем’єр допустив жорсткий карантин

У Чехії через стрімке поширення коронавірусу з понеділка, 12 жовтня, набули чинності нові обмеження, які діятимуть протягом двох тижнів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Czech Radio.

З понеділка зачинилися двері чеських галерей і музеїв, а також замків, палаців і всіх аналогічних пам'ятників архітектури і культурних центрів. Закриті обсерваторії і планетарії.

Набула чинності заборона на проведення ярмарків, циркових виступів і вар'єте, конгресів і симпозіумів.

На два тижні скасовані всі спортивні заходи - як аматорські, так і професійні. Це стосується також першої футбольної ліги і хокейної вищої ліги, де раніше дозволяли проводити матчі без глядачів.

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Заборонені матчі і тренування на закритих спортивних майданчиках, заняття спортом просто неба можливі за участю максимум 20 осіб.

Закриті всі дитячі розважальні гуртки і спортивні секції, окрім груп продовженого дня в школах.

Для учнів другого ступеня початкової школи (з 5-го по 9-ий клас) вводиться комбінована система навчання - класи будуть розділені на дві групи та відвідують заняття почергово.

Вводиться заборона на відвідування лікарень, будинків для літніх людей та інших соціальних установ. Державні установи (загси, муніципалітети тощо) відкриті лише 2 дні на тиждень на 5 годин.

У релігійних заходах - похорон, хрестини і меси - що проводяться в закритих приміщеннях, можуть брати участь до 10 осіб. Раніше кількість учасників становила 100 осіб.

Прем'єр-міністр країни Андрій Бабіш зазначив, що не виключає введення "локдауну" - масового закриття освітніх, державних і торгово-розважальних установ через епідемію.

Уряд і представники кризового штабу також відзначили, що якщо запобіжні заходи не допоможуть, то в країні будуть введені додаткові обмеження. Основна причина - різке зростання кількості заражених. У п'ятницю, 9 жовтня, було зафіксовано 8618 нових випадків - при цьому населення Чехії складає 10,7 млн осіб.