Байдена протестують на коронавірус через зараженого Трампа

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден здасть тест на коронавірус після того, як стало відомо про зараження президента Дональда Трампа.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо CNN від власних джерел.

На тлі позитивного тесту Трампа кандидат в президенти від демократів Джо Байден, як очікується, у п’ятницю вранці пройде тест на коронавірус.

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Раніше цього тижня Трамп і Байден взяли участь у передвиборчих дебатах на одній сцені. Кандидати не тисли один одному руки і не тисли руки модератору. Ні Байден, ні Трамп на сцені не носили маски.

За даними комісії з президентських дебатів, всі, хто відвідав місце проведення дебатів, пройдуть тестування на COVID-19.

Раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що він і перша леді Меланія Трамп отримали позитивний результат тесту на коронавірус.

Позитивний тест Трампа з'явився всього через кілька годин після того, як Білий дім оголосив, що старший помічник Хоуп Хікс захворіла після кількох поїздок з президентом на цьому тижні.

Трамп заразився коронавірусом за місяць до президентських виборів 3 листопада.

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