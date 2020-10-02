Байдена протестуют на коронавирус из-за зараженного Трампа

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден сдаст тест на коронавирус после того, как стало известно о заражении президента Дональда Трампа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно CNN от собственных источников.

На фоне положительного теста Трампа кандидат в президенты от демократов Джо Байден, как ожидается, в пятницу утром пройдет тест на коронавирус.

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Ранее на этой неделе Трамп и Байден приняли участие в предвыборных дебатах на одной сцене. Кандидаты не жали друг другу руки и не жали руки модератору. Ни Байден, ни Трамп на сцене не носили маски.

По данным комиссии по президентским дебатам, все, кто посетил место проведения дебатов, пройдут тестирование на COVID-19.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что он и первая леди Мелания Трамп получили положительный результат теста на коронавирус.

Положительный тест Трампа появился всего через несколько часов после того, как Белый дом объявил, что старший помощник Хоуп Хикс заболела после нескольких поездок с президентом на этой неделе.

Трамп заразился коронавируса за месяц до президентских выборов 3 ноября.

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