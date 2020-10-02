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Євросоюз ввів санкції проти чиновників Білорусі - але не Лукашенка

П'ятниця, 2 жовтня 2020, 16:44

В Офіційному журналі ЄС у п’ятницю опублікований список 40 білоруських чиновників, проти яких Євросоюз вводить санкції за нечесні вибори і репресії проти мирних протестувальників. 

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди". 

Як і очікувалось, у списку відсутнє прізвище самопроголошеного президента Александра Лукашенка. Найвищими посадовцями зі списку є керівники МВС і ЦВК Білорусі, також у списку командувач внутрішніми військами і керівники ОМОНу.

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Санкції були затверджені за письмовою процедурою, після того як пізно вночі у четвер до відповідної домовленості дійшли лідери ЄС.

У ЄС пояснюють, що поки не вводитимуть санкції проти Лукашенка, аби зберегти можливість врегулювання кризи шляхом діалогу. 

Санкції полягають у замороженні активів і забороні на поїздки в ЄС. Вони набувають чинності з моменту публікації постанови в Офіційному журналі ЄС.

Санкції запроваджуються із суттєвою затримкою через блокування Кіпру, який в обмін на свою згоду щодо білоруського питання вимагав від країн ЄС ввести жорсткі санкції проти Туреччини. 

У підсумку Кіпр скасував своє вето - лідери ЄС звинуватили Туреччину у порушенні міжнародного права через бурові роботи у Східному Середземномор’ї.

Нагадаємо, МЗС Білорусі заявило про запровадження санкцій проти ЄС у відповідь на домовленості саміту Євросоюзу щодо білоруських санкцій.

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Білорусь санкції
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