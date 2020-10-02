Евросоюз ввел санкции против чиновников Беларуси – но не Лукашенко
В Официальном журнале ЕС в пятницу опубликовали список из 40 белорусских чиновников, против которых Евросоюз вводит санкции за нечестные выборы и репрессии против мирных протестующих.
Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".
Как и ожидалось, в списке отсутствует фамилия самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Высшими должностными лицами из списка являются руководители МВД и ЦИК Беларуси, также в списке командующий внутренними войсками и руководители ОМОН.
Санкции были утверждены по письменной процедуре, после того как поздно ночью в четверг в соответствующей договоренности пришли лидеры ЕС.
В ЕС объясняют, что пока не будут вводить санкции против Лукашенко, чтобы сохранить возможность урегулирования кризиса путем диалога.
Санкции заключаются в замораживании активов и запрете на поездки в Евросоюз. Они вступают в силу с момента опубликования постановления в Официальном журнале ЕС.
Санкции вводят с существенной задержкой из-за блокирования Кипра, в обмен на свое согласие по белорусскому вопросу потребовал от стран ЕС ввести жесткие санкции против Турции.
В итоге Кипр отменил свое вето - лидеры ЕС обвинили Турцию в нарушении международного права через буровые работы в Восточном Средиземноморье.
Напомним, МИД Беларуси заявил о введении санкций против ЕС в ответ на недавние договоренности саммита Евросоюза в отношении белорусских санкций.