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Ломбардия на фоне нового "скачка" эпидемии готовит комендантский час

Вторник, 20 октября 2020, 12:59

Ломбардия, итальянский регион, ставший эпицентром коронавируса этой весной, готовится к введению комендантского часа с четверга.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Repubblica.

Как пишет издание, с 22 октября в Ломбардии, если правительство не примет иного решения на национальном уровне, будет введен комендантский час с 23:00 до 5:00 для уменьшения числа случаев коронавируса.

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Соответствующее предложение накануне одобрил министр здравоохранения Роберто Сперанца, хотя пока не в письменной форме. До четверга местные власти Ломбардии должны точно установить правила новых ограничений.

Ожидается, что комендантский час будет предусматривать запрет на все виды деятельности и передвижения, за исключением необходимости - по состоянию здоровья, с целью работы и другой доказанной необходимости - начиная с 22 октября и до 13 ноября.

Кроме того, средние и крупные торговые центры не будут работать в выходные дни.

К новым ограничениям в Ломбардии, где число коронавирусных инфекций снова растет после того, как регион сильно пострадал от первой волны, призвали после того, как эксперты заявили, что до конца месяца количество госпитализированных в отделение интенсивной терапии может вырасти до 600 с нынешних 113.

Ожидается, что количество госпитализаций вырастет до 4 тысяч из 1136.

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Больница, организованная в конференц-центре Милана, где число новых случаев растет самыми быстрыми темпами, вновь открылась.

В понедельник Ломбардия зарегистрировала 1687 новых инфекций, что является самым высоким ежедневным показателем среди 20 регионов Италии.

На прошлой неделе Ломбардия уже ввела новые меры по сдерживанию пандемии, в частности, ограничения по обслуживанию клиентов в барах и продаже алкоголя, запрет контактных видов спорта и закрытие игровых залов.

 

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