Более 80% итальянцев готовы к строгому карантину и поддерживают масочный режим

Более 80% итальянцев поддерживают масочный режим в общественных местах и ​​говорят, что готовы к новому строгому карантину.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Local, об этом свидетельствует соцопрос, проведенный компанией Censis.

80% респондентов ответили, что одобряют введение масочного режима во всех общественных местах, как в помещении, так и на улицах. Стоит отметить, что в Италии маска обязательна и на рабочих местах. За несоблюдение требования грозит штраф до 1000 евро.

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83,7% опрошенных говорят, что чувствуют себя готовыми к новой волне эпидемии и возможному возобновлению жесткого карантина.

В то же время лишь 55% уверены, что правительство достаточно подготовилось ко второй волне. Уверенность в готовности местной системы здравоохранения самая высокая на севере - около 80%, но на юге составляет около 65%.

63% работающих респондентов считают, что их компания готова ко второй волне эпидемии, и три четверти одобряют обязательство носить маску в офисе.

Почти половина опрошенных убеждены, что эпидемия навсегда изменит способ организации работы.

Напомним, Ломбардия, которая стала эпицентром коронавируса этой весной, готовится к введению ночного комендантского часа с четверга, а Кампания планирует ввести ночной комендантский час с ближайших выходных.

В течение последней недели прирост новых заражений в Италии почти ежедневно устанавливал новые рекорды. Самый большой - более 11 700 - почти вдвое превысил худшие показатели первой волны эпидемии.