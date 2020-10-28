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Жодна країна ЄС, крім Польщі, не вибрала б Трампа президентом

Середа, 28 жовтня 2020, 15:31

Якби кандидати в президенти Дональд Трамп і Джо Байден змагались між собою в Європі, у чинного президента США практично не було б жодних шансів на перемогу. 

Про це свідчить опитування, проведене фондом Bertelsmann Stiftung, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на німецьке агентство DPA.

Трамп отримав би лише близько 17%голосів, згідно з опитуванням, опублікованим в середу німецькими дослідниками.

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Його опонент, кандидат від демократів Джо Байден, отримав би близько 45%.

Близько 38% громадян Європейського Союзу не проголосували б за жодного кандидата, якби голосування відбулося в цьому році.

У розбивці по країнах результати різнилися. Польща стала єдиною країною, де Трамп випередив Байдена: він набрав 38% голосів в порівнянні з 30% суперника-демократа.

За словами автора дослідження Ізабель Гоффманн, поляки хочуть мати тісні відносини з США з історичних причин. Близько 77% сказали, що демократія в США працює добре.

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Навпаки, 51% опитаних по всій Європі заявили, що, на їхню думку, демократія в США зазнала краху.

Але, на думку респондентів, Америка як і раніше значно випереджає Китай як важливий партнер.

У вересні автори дослідження опитали 13 808 осіб у всіх країнах ЄС.

Вибори президента США відбудуться 3 листопада.

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