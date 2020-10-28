Жодна країна ЄС, крім Польщі, не вибрала б Трампа президентом
Якби кандидати в президенти Дональд Трамп і Джо Байден змагались між собою в Європі, у чинного президента США практично не було б жодних шансів на перемогу.
Про це свідчить опитування, проведене фондом Bertelsmann Stiftung, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на німецьке агентство DPA.
Трамп отримав би лише близько 17%голосів, згідно з опитуванням, опублікованим в середу німецькими дослідниками.
Його опонент, кандидат від демократів Джо Байден, отримав би близько 45%.
Близько 38% громадян Європейського Союзу не проголосували б за жодного кандидата, якби голосування відбулося в цьому році.
У розбивці по країнах результати різнилися. Польща стала єдиною країною, де Трамп випередив Байдена: він набрав 38% голосів в порівнянні з 30% суперника-демократа.
За словами автора дослідження Ізабель Гоффманн, поляки хочуть мати тісні відносини з США з історичних причин. Близько 77% сказали, що демократія в США працює добре.
Навпаки, 51% опитаних по всій Європі заявили, що, на їхню думку, демократія в США зазнала краху.
Але, на думку респондентів, Америка як і раніше значно випереджає Китай як важливий партнер.
У вересні автори дослідження опитали 13 808 осіб у всіх країнах ЄС.
Вибори президента США відбудуться 3 листопада.