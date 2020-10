Прем'єр Словенії публічно підтримав Трампа перед виборами в США

Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша публічно підтримав Дональда Трампа перед листопадовими виборами президента США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Наступного дня після останніх президентських дебатів у США, Янша висловився щодо обох кандидатів.

"Ми поважаємо складне трагічне особисте життя Джо Байдена і деякі його політичні досягнення багато років тому. Але сьогодні, якби його обрали, він був би одним з найслабших президентів в історії. Коли вільний світ відчайдушно потребує сильних США, як ніколи раніше. Давай, вигравай, Дональд Трамп", - написав Янша в Twitter.

We respect difficult, tragic personal life of @JoeBiden and some of his political achievements years ago. But today, if elected, he would be one of the weakest presidents in history. When a free world desperately needs STRONG #US as never before. Go, win, @realDonaldTrump 🇺🇸🇸🇮