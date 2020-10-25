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Прем'єр Словенії публічно підтримав Трампа перед виборами в США

Неділя, 25 жовтня 2020, 11:44

Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша публічно підтримав Дональда Трампа перед листопадовими виборами президента США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Наступного дня після останніх президентських дебатів у США, Янша висловився щодо обох кандидатів.

"Ми поважаємо складне трагічне особисте життя Джо Байдена і деякі його політичні досягнення багато років тому. Але сьогодні, якби його обрали, він був би одним з найслабших президентів в історії. Коли вільний світ відчайдушно потребує сильних США, як ніколи раніше. Давай, вигравай, Дональд Трамп", - написав Янша в Twitter.

Примітно, що Янша є лідером Демократичної партії Словенії. Як відомо, Трамп є республіканцем.

Слід зазначити, що Словенія - батьківщина першої леді США Меланії Трамп.

Нагадаємо, 24 жовтня Трамп у Палм-Біч (штат Флорида) достроково проголосував на виборах

Дострокове голосування поштою в США в цьому році користується особливою популярністю, оскільки багато американців уникають відвідування виборчих дільниць через побоювання заразитися коронавірусом. Трамп безліч разів критикував голосування поштою нібито через загрозу фальсифікацій.

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