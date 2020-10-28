Ни одна страна ЕС, кроме Польши, не выбрала бы Трампа президентом

Если бы кандидаты в президенты Дональд Трамп и Джо Байден соревновались между собой в Европе, у действующего президента США практически не было бы никаких шансов на победу.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный фондом Bertelsmann Stiftung, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на немецкое агентство DPA.

Трамп получил бы лишь около 17% голосов, согласно опросу, опубликованному в среду немецкими исследователями.

Его оппонент, кандидат от демократов Джо Байден, получил бы около 45%.

Около 38% граждан Европейского Союза не проголосовали бы ни за одного кандидата, если бы голосование состоялось в этом году.

В разбивке по странам результаты отличались. Польша стала единственной страной, где Трамп опередил Байдена: он набрал 38% голосов по сравнению с 30% соперника-демократа.

По словам автора исследования Изабель Хоффманн, поляки хотят иметь тесные отношения с США по историческим причинам. Около 77% сказали, что демократия в США работает хорошо.

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Напротив, 51% опрошенных по всей Европе заявили, что, по их мнению, демократия в США потерпела крах.

Но, по мнению респондентов, Америка по-прежнему значительно опережает Китай как важный партнер.

В сентябре авторы исследования опросили 13 808 человек во всех странах ЕС.

Выборы президента США состоятся 3 ноября.