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У Польщі - вперше понад 20 тисяч заражень та рекордна кількість смертей

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У Польщі - вперше понад 20 тисяч заражень та рекордна кількість смертей

Четвер, 29 жовтня 2020, 12:07

У Польщі за добу вперше зареєстрували понад 20 тисяч нових заражень коронавірусом та понад 300 смертей. 

Як пише "Європейська правда" з посиланням на RMF24, про це повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За останні 24 години коронавірус підтвердили у 20 156 людей. Вчорашній показник, також рекордний, становив 18 820.

Найбільша кількість випадків припадає на Великопольське (2633) та Мазовецьке (2255) воєводства, у решті показники менші 2 тисяч. 

Кількість померлих хворих вперше перевищила 300 - 301 пацієнт з коронавірусом. З них у 46 причиною смерті вважають коронавірус, у решти були інші значні проблеми зі здоров’ям. Напередодні померлих було 236.

Госпіталізували за добу 700 хворих, загалом у лікарнях перебуває 14 631 пацієнт з коронавірусом. З них 1203 підключені до апарату штучної вентиляції легень - на 53 більше, ніж напередодні. 

Одужали за добу 5700 пацієнтів. 

Раніше повідомлялося, що уряд Польщі може повторно запровадити жорсткий карантин у всій країні, якщо до п’ятниці приріст заражень коронавірусом не сповільниться.

23 жовтня вся територія Польщі стала червоною зоною, уряд країни оголосив про посилення обмежень.





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Польща Коронавірус
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