В Польше - впервые более 20 000 заражений и рекордное количество смертей

В Польше за сутки впервые зарегистрировали более 20 000 новых заражений коронавирусом и более 300 смертей.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF24, об этом сообщило Министерство здравоохранения.

За последние 24 часа коронавирус подтвердили у 20 156 человек. Вчерашний показатель, также рекордный, составил 18 820.

Наибольшее количество случаев приходится на Великопольское (2633) и Мазовецкое (2255) воеводства, в остальных показатели меньше 2 тысяч.

Mamy 20 156 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: wielkopolskiego (2633), mazowieckiego (2255), śląskiego (1994), małopolskiego (1927), łódzkiego (1794), lubelskiego (1700), kujawsko-pomorskiego (1403), podkarpackiego (1306), pomorskiego (953), — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) October 29, 2020

Количество умерших больных впервые превысило 300. Из них в 46 случаях причиной смерти считают коронавирус, у остальных были другие значительные проблемы со здоровьем. Накануне умерших было 236.

Госпитализировали в сутки 700 больных, всего в больницах - 14 631 пациент с коронавирусом. Из них 1203 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких - на 53 больше, чем накануне.

Выздоровели за сутки 5700 пациентов.

Ранее сообщалось, что правительство Польши может повторно ввести строгий карантин по всей стране, если до пятницы прирост заражений не замедлится.

23 октября вся территория Польши стала красной зоной, правительство страны объявило об усилении ограничений.