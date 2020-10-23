Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Генерал США: Грузія готова вже зараз стати членом НАТО, Україна - ні

Папа Римський підтримав одностатеві цивільні союзи ще в 2019 році, але його слова вирізали - ЗМІ

США перед виборами звинуватили в атаках російських хакерів

У Франції - рекордні 41 тисяча нових заражень за добу






Польща закриває бари і ресторани, обмежує зібрання людей

П'ятниця, 23 жовтня 2020, 12:59

Від суботи територія всієї Польщі стає червоною зоною, уряд країни оголосив про посилення обмежень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"Ситуація недобра і динамічна", - сказав прем’єр Матеуш Моравецький.

МОЗ Польщі зафіксувало сьогодні черговий антирекорд коронавірусної інфекції - виявлено понад 13,6 тис. нових випадків,  понад 150 людей померли. В уряді повідомили, що у зв'язку із зростанням захворюваності вводяться нові обмеження.

Вся Польща від завтра стане червоною зоною - це означає, що суворі правила, що діяли досі серед іншого у великих містах, охоплять всю країну.

Зокрема, учні старших класів переходять на дистанційне навчання. В уряді зазначають, що підлітки 13-19 років втричі частіше заражуються коронавірусом, ніж діти до 12 років.

Дітям до 16 років буде заборонено перебування на вулиці без супроводу дорослих.

Прем'єр Польщі також повідомив про нові обмеження у сфері громадського харчування. З суботи будуть закриті бари і ресторани. Їжу вони зможуть подавати тільки на винос.

"Я знаю, що це важка новина для власників і клієнтів, але, на думку фахівців, заклади харчування - це приміщення, де на невеликій площі збирається багато людей", - пояснив Матеуш Моравецький.

Уряд також прийняв рішення заборонити "всі види діяльності за участі понад 5 осіб в одній групі". "В останні дні відбувалися зустрічі великих груп, і у нас є переконання, що ці зустрічі були джерелами і вогнищами зараження", - сказав прем'єр.

Також людям старше 70 років рекомендують залишатися вдома, щоб уникнути зараження.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua