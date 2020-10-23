Польща закриває бари і ресторани, обмежує зібрання людей

Від суботи територія всієї Польщі стає червоною зоною, уряд країни оголосив про посилення обмежень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"Ситуація недобра і динамічна", - сказав прем’єр Матеуш Моравецький.

МОЗ Польщі зафіксувало сьогодні черговий антирекорд коронавірусної інфекції - виявлено понад 13,6 тис. нових випадків, понад 150 людей померли. В уряді повідомили, що у зв'язку із зростанням захворюваності вводяться нові обмеження.

Вся Польща від завтра стане червоною зоною - це означає, що суворі правила, що діяли досі серед іншого у великих містах, охоплять всю країну.

Зокрема, учні старших класів переходять на дистанційне навчання. В уряді зазначають, що підлітки 13-19 років втричі частіше заражуються коронавірусом, ніж діти до 12 років.

Дітям до 16 років буде заборонено перебування на вулиці без супроводу дорослих.

Прем'єр Польщі також повідомив про нові обмеження у сфері громадського харчування. З суботи будуть закриті бари і ресторани. Їжу вони зможуть подавати тільки на винос.

"Я знаю, що це важка новина для власників і клієнтів, але, на думку фахівців, заклади харчування - це приміщення, де на невеликій площі збирається багато людей", - пояснив Матеуш Моравецький.

Уряд також прийняв рішення заборонити "всі види діяльності за участі понад 5 осіб в одній групі". "В останні дні відбувалися зустрічі великих груп, і у нас є переконання, що ці зустрічі були джерелами і вогнищами зараження", - сказав прем'єр.

Також людям старше 70 років рекомендують залишатися вдома, щоб уникнути зараження.