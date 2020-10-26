У Польщі можливий жорсткий "локдаун", якщо приріст заражень не сповільниться - ЗМІ

Уряд Польщі може повторно запровадити жорсткий карантин у всій країні, якщо до п’ятниці приріст заражень коронавірусом не сповільниться.

Про це повідомило польське видання Dziennik.pl, посилаючись на джерело в уряді.

Співрозмовник видання зазначив, що розглядають у першу чергу переведення всієї освіти на дистанційне навчання. Зараз на дистанційному навчанні - тільки старша школа, також дітям до 16 років заборонено перебування на вулиці без супроводу дорослих.

Також можлива заборона на усі поїздки з неважливих причин - як дорога на роботу.

В уряді хочуть посилити обмеження до того, як люди масово поїдуть на кладовища у День Всіх Святих, 1 листопада.

Нагадаємо, з цієї суботи, 24 жовтня, у Польщі набуло чинності чергове посилення обмежень - ресторани і бари можуть продавати їжу тільки з собою.

Уряд також прийняв рішення заборонити "всі види діяльності за участі понад 5 осіб в одній групі".

Людям віком понад 70 років рекомендують залишатися вдома, щоб уникнути зараження.