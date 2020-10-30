У Чорногорії від коронавірусу помер глава Сербської церкви, який проводив служби під час карантину

Митрополит Сербської православної церкви у Чорногорії Амфілохій помер у віці 83 років від коронавірусу у клініці в Подгориці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Vijesti.

Амфілохієві поставили діагноз коронавірус 6 жовтня, після чого він був госпіталізований. Згодом стан його здоров’я покращився, і 20 жовтня результат його тесту на коронавірус був негативним.

Однак ситуація раптово погіршилася вчора, коли була помічена задишка.

Керівник клініки Єлена Боровініч Бойович пояснила, що раптове погіршення стану здоров'я митрополита було пов'язано з наслідками двосторонньої пневмонії, спричиненої коронавірусом, а також тривалої кисневої терапії.

У квітні Амфілохія та ще десятьох священників Чорногорсько-Приморської митрополії Сербської православної церкви викликали в поліцію для роз'яснень щодо порушень коронавірусних обмежень на Вербну неділю.

У Чорногорії на той час діяли суворі обмеження на церковні служби в зв'язку з пандемією коронавірусу, але Амфілохій провів богослужіння в монастирі у подгорицькому районі Златиця.

У червні Амфілохій оголосив, що Сербська православна церква у Чорногорії відновлює акції протесту проти закону, який передбачає повернення релігійних споруд у державну власність.

У лютому одну з таких акцій відвідав і очолив митрополит УПЦ (МП) Онуфрій.

Попри обмеження масових заходів, окремі акції відбувалися і під час карантину. У протест проти закону переросла акція, зібрана одним з проросійських парламентарів як акція протесту проти карантину.

У середині травня сталися протести, спричинені затриманням єпископа та кількох священників СПЦ за порушення карантину.

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