Сербська православна церква у Чорногорії відновить акції протесту

Сербська православна церква у Чорногорії оголосила про відновлення акцій протесту проти закону, який передбачає повернення релігійних споруд у державну власність.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач", про це оголосив митрополит Чорногорсько-Приморський Амфілохій.

Він заявив, що протестні хресні ходи, які певний час не відбувалися у зв’язку з епідемією коронавірусу, знову відновляться.

"Ми не дозволимо відібрати святині, ми будемо продовжувати це робити, і ці Хресні ходи триватимуть з Неділі Всіх Святих. Це означає з наступної неділі", - сказав він.

Митрополит СПЦ також висловив надію на те, що міжнародна спільнота допоможе "зупинити вірус братньої ненависті та ненависті до Бога в Чорногорії, завдяки якому ті, хто наразі при владі, хочуть і далі володарювати".

Протестні акції під керівництвом Сербської православної церкви в Чорногорії розпочалися наприкінці 2019 року, після ухвалення парламентом країни Закону про свободу віросповідання та права релігійних громад.

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Закон, зокрема, передбачає повернення в державну власність релігійних об'єктів, які були у власності Чорногорської держави до її приєднання до Сербії в 1918 році і щодо яких у релігійних організацій немає документів на право власності.

У лютому одну з таких акцій відвідав і очолив митрополит УПЦ (МП) Онуфрій.

Попри обмеження масових заходів, окремі акції відбувалися і під час карантину. У протест проти закону переросла акція, зібрана одним з проросійських парламентарів як акція протесту проти карантину.

Усередині травня сталися протести, спричинені затриманням єпископа та кількох священників СПЦ за порушення карантину.

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