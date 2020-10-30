В Черногории от коронавируса скончался глава Сербской церкви, проводивший службы во время карантина

Митрополит Сербской православной церкви в Черногории Амфилохий умер в возрасте 83 лет от коронавируса в клинике в Подгорице.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Vijesti.

Амфилохию поставили диагноз "коронавирус" 6 октября, после чего он был госпитализирован. Впоследствии состояние его здоровья улучшилось, и 20 октября результат его теста на коронавирус был отрицательным.

Однако ситуация внезапно ухудшилась вчера, когда была замечена одышка.

Руководитель клиники Елена Боровинич-Бойович объяснила, что внезапное ухудшение состояния здоровья митрополита было связано с последствиями двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусом, а также длительной кислородной терапии.

В апреле Амфилохия и еще десять священников Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви вызвали в полицию для разъяснений о нарушениях коронавирусных ограничений на Вербное воскресенье.

В Черногории в то время действовали строгие ограничения на церковные службы в связи с пандемией коронавируса, но Амфилохий провел богослужение в монастыре в Подгорицком районе Златица.

В июне Амфилохий объявил, что Сербская православная церковь в Черногории возобновляет акции протеста против закона, который предусматривает возвращение религиозных сооружений в государственную собственность.

В феврале одну из таких акций посетил и возглавил митрополит УПЦ (МП) Онуфрий.

Несмотря на ограничения массовых мероприятий, отдельные акции происходили и во время карантина. В протест против закона переросла акция, собранная одним из пророссийских парламентариев как акция протеста против карантина.

В середине мая произошли протесты, вызванные задержанием епископа и нескольких священников СПЦ за нарушение карантина.

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