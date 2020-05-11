У Чорногорії проросійський депутат організував акцію проти карантину, справу вивчить прокуратура

У Чорногорії депутат організував акцію проти карантину, яка поєдналася з протестом проти передачі церков у державну власність. Справу вивчить прокуратура.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач" та видання Pobjeda.

Близько 50 мешканців Подгориці пройшли ввечері в неділю вулицями міста, взявши участь в "протестної ході тиші", ініційованої лідером "Єдиної Чорногорії" (UCG) Гораном Даниловичем. За інформацією видання, матеріали стосовно проведення масового заходу в умовах карантинних обмежень вже передані до прокуратури.

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Горан Данилович – колишній міністр внутрішніх справ Чорногорії. Він виступав проти вступу країни до НАТО і є одним з лідерів руху за дружбу Чорногорії із Росією.

Заявляючи про намір провести "протестну ходу тиші" в столиці Чорногорії Данилович заявив, що таким чином він протестує проти обмежень владою прав громадян під час карантину.

У підсумку акція стала стала частиною протестів, організованих на захист Сербської Православної Церкви, проти ухваленого парламентом Чорногорії закону про свободу віросповідання. Хода почалася від Храму Воскресіння Христового, її учасники скандували "Не віддамо святині".

Масові заходи на підтримку СПЦ тривали в Чорногорії з початку року, але їх припинили у зв’язку з епідемією коронавірусу. В Хрестних ходах та молебнах брали участь тисячі вірян, які виступали проти можливої передачі храмів та монастирів Сербської церкви у державну власність, як це передбачає новий закон.

Напередодні "протестної ходи тиші" лідера "Єдиної Чорногорії" викликали до Центру безпеки Подгориці з приводу організації заходу в умовах карантину. На це він заявив, що не організовує акцію, лише сам збирається ходити вулицями міста, на що має право, "а інші люди як хочуть".

Нагадаємо, 4 травня у Чорногорії почався другий етап послаблення карантину: відкрилися перукарні, салони краси, фітнес-центри, книгарні та стоматологічні кабінети. Водночас, масові заходи ще заборонені.