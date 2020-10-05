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Впізнати COVID за 10 секунд: фіни розповіли українцям, як навчити собак шукати коронавірус






Впізнати COVID за 10 секунд: фіни розповіли українцям, як навчити собак шукати коронавірус

Понеділок, 5 жовтня 2020, 15:07

Як дресирувати службових собак та розвивати їхню здатність виявляти людей, інфікованих COVID-19, навчила українських правоохоронців Анна Хельм-Бьоркман, провідна фінська експертка у галузі підготовки собак-нюхачів для виявлення хвороб.

Вебінар на цю тему відбувся в Консультативній місії ЄС в Україні, повідомили "Європейській правді" у пресслужбі КМЄС. 

У Фінляндії такий інноваційний підхід до боротьби з пандемією почали використовувати минулого місяця. КМЄС поділилася з українськими правоохоронцями передовою практикою та першими результатами реалізації пілотного проєкту у Фінляндії.

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В аеропорту Гельсінкі собаки почали винюхувати хворих на коронавірус

Фінляндія у вересні цього року запустила пілотний проєкт в аеропорту Гельсінкі за участі спеціально натренованих службових собак, які здатні виявляти коронавірус. 

Песики-нюхачі продемонстрували добрі результати роботи: вони точно виявляють пасажирів, які є носіями активної коронавірусної інфекції COVID-19, зазначили у місії.

Службові собаки, які наразі працюють в аеропорту Гельсінкі, навчені виявляти коронавірус у зразках поту, зібраних на серветку в пасажирів, що в'їжджають у країну. Собаці потрібно лише 10 секунд, щоб виявити інфікованого COVID-19. Після цього пасажира запрошують пройти безкоштовний ПЛР-тест у медичному центрі на території аеропорту.

Такий підхід має потенціал стати дешевим та високоефективним способом боротьби з пандемією. За словами дослідників, він не становить ризиків для собак, також науковцям не відомо про випадки інфікування COVID-19 фахівців, що працюють із цими собаками.

Учасниками вебінару від української сторони стали Міністерство внутрішніх справ, Національна поліція, Державна прикордонна служба, Державна митна служба та Міністерство охорони здоров’я.

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Фінляндія Коронавірус
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