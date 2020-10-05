Узнать COVID за 10 секунд: финны рассказали украинцам, как научить собак искать коронавирус

Дрессировать служебных собак и развивать их способность выявлять людей, инфицированных COVID-19, научила украинских правоохранителей Анна Хельм-Бьоркман, ведущая финская экспертка в области подготовки собак-нюхачей для выявления болезней.

Вебинар на эту тему состоялся в Консультативной миссии ЕС в Украине, сообщили "Европейской правде" в пресс-службе КМЕС.

В Финляндии такой инновационный подход к борьбе с пандемией начали использовать в прошлом месяце. КМЕС поделилась с украинскими правоохранителями передовой практикой и первыми результатами реализации пилотного проекта в Финляндии.

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Финляндия в сентябре этого года запустила пилотный проект в аэропорту Хельсинки с участием специально натренированных служебных собак, которые способны обнаруживать коронавирус.

Собаки-нюхачи продемонстрировали хорошие результаты работы: они точно выявляют пассажиров, которые являются носителями активной коронавирусной инфекции COVID-19, отметили в миссии.

Служебные собаки, которые сейчас работают в аэропорту Хельсинки, обучены выявлять коронавирус в образцах пота, собранных на салфетку у пассажиров, въезжающих в страну. Собаке нужно всего 10 секунд, чтобы выявить инфицированного COVID-19. После этого пассажира приглашают пройти бесплатный ПЦР-тест в медицинском центре на территории аэропорта.

Такой подход имеет потенциал стать дешевым и высокоэффективным способом борьбы с пандемией. По словам исследователей, он не представляет рисков для собак, также ученым не известно о случаях инфицирования COVID-19 специалистов, работающих с этими собаками.

Участниками вебинара от украинской стороны стали Министерство внутренних дел, Национальная полиция, Государственная пограничная служба, Государственная таможенная служба и Министерство здравоохранения.