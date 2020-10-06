У Польщі склав присягу новий уряд, до якого увійшов Качинський

У Польщі відбулася церемонія призначення нового уряду, до складу якого увійшов лідер керівної партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.pl.

Спочатку церемонія мала відбутися в понеділок, але того ранку стало відомо, що у майбутнього міністра освіти і науки Пшемислава Чарнека виявився позитивний тест на коронавірус.

У зв’язку з цим прем'єр-міністр Матеуш Моравецький звернувся до президента з проханням змінити термін складання присяги урядом.

Церемонія присяги відбулася просто неба у садах Президентського палацу. Чарнек не був присутній на заході.

Нагадаємо, 26 вересня три партії, що входять до "Об'єднаних правих", підписали нову коаліційну угоду у Польщі. Домовленість поклала край кризі, що виникла після голосування законопроєкту про права тварин, якій особисто лобіював лідер ПіС Ярослав Качинський.

Пізніше прем’єр Моравецький представив склад нового уряду. Після багатьох років ведення національної політики поза кабінетом Ярослав Качинський увійшов до складу уряду, отримавши посаду віцепрем’єра.

Після реконструкції уряду кількість міністерств скоротилася з 20 до 14.