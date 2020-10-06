В Польше дало присягу новое правительство, в которое вошел Качиньский

В Польше состоялась церемония назначения нового правительства, в состав которого вошел лидер правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.

Сначала церемония должна была состояться в понедельник, но в то утро стало известно, что у будущего министра образования и науки Пшемыслава Чарнека оказался положительный тест на коронавирус.

В связи с этим премьер-министр Матеуш Моравецкий обратился к президенту с просьбой изменить срок принятия присяги правительством.

Церемония присяги состоялась под открытым небом в садах Президентского дворца. Чарнек не присутствовал на мероприятии.

Напомним, 26 сентября три партии, входящие в "Объединенных правых", подписали новое коалиционное соглашение в Польше. Договоренность положила конец кризису, возникшему после голосования законопроекта о правах животных, который лично лоббировал лидер ПиС Ярослав Качиньский.

Позже премьер Моравецкий представил состав нового правительства. После многих лет ведения национальной политики вне офиса Ярослав Качиньский вошел в состав правительства, получив должность вице-премьера.

После переформатирования правительства количество министерств сократилось с 20 до 14.