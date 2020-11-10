Ердоган привітав Байдена через три дні після оголошення його переможцем виборів

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган привітав обраного президента США Джо Байдена з перемогою на виборах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

"Я вірю, що тісна співпраця і союз між нашими країнами і надалі будуть робити життєво важливий внесок у справу миру в усьому світі", - сказав Ердоган.

"Проблеми, з якими ми стикаємося сьогодні на глобальному і регіональному рівнях, вимагають від нас подальшого розвитку і зміцнення цих відносин, заснованих на спільних інтересах і цінностях", - додав він.

Ердоган до сьогодні був одним з небагатьох світових лідерів, які досі не вітали Байдена із перемогою.

Байдена поки не привітали лідери Китаю і Росії, де заявили, що чекають на остаточний підрахунок голосів.

Про те, що не вітатиме Байдена з перемогою до завершення всіх правових процедур заявив і президент Мексики.

Популістський лідер Бразилії Жаїр Болсонару, якого називають "Трампом тропіків", а також лідер КНДР, також не висловлювалися щодо переможця виборів у США.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Словенії Янез Янша, який агітував за Дональда Трампа і навіть привітав із перемогою, змінив свій тон і дав зрозуміти, що співпрацюватиме з новою адміністрацією.

Так само привітав Байдена і прем’єр Угорщини Віктор Орбан, який перед виборами відкрито підтримував Трампа.

Нагадаємо, підрахунок голосів у США ще не завершений, однак, за попереднім результатом Джо Байден був оголошений переможцем президентських виборів.

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