БАЙДЕНА ОГОЛОСИЛИ ПЕРЕМОЖЦЕМ ВИБОРІВ У США

Джо Байден виграв вибори президента США, закріпивши за собою понад 270 голосів виборників.

Про це повідомляє "Європейська правда"

Підрахунок голосів у США ще не завершений, однак аналітики ключових американських медіа, які підбивають проміжні підсумки голосування, синхронно вирішили, що є підстави оголосити про його впевнену перемогу у Пенсільванії.

Важливо, що перемогу Байдена визнав також телеканал Fox News, який є дружнім до Республіканської партії Дональда Трампа. Fox також зарахував Трампу поразку в Неваді, давши Байдену як мінімум 290 голосів виборників.

Це рішення було ухвалене після того, як до системи підрахунку голосів надійшли дані про чергову порцію бюлетенів, порахованих у цьому штаті, і відрив Байдена від Трампа сягнув майже 35 тисяч голосів. Очікується, що до завершення підрахунку він збільшиться кількаразово.

Примітно, що за годину до оголошення Байдена переможцем з’явилися кілька емоційних твітів чинного президента Дональда Трампа. У них він, у тому числі заглавними літерами, стверджував, що він а не Байден, переміг, при чому зробив це "з великим відривом". Наразі немає підтверджень, чи підштовхнули емоційні твіти Трампа до визнання його конкурента переможцем, чи залежність є зворотною.

Напередодні штаб Байдена пригрозив Трампу примусовим виселенням з Білого дому, якщо той буде і надалі відмовлятися визнавати свою поразку.

Точний розподіл голосів виборників ще не встановлений. Швидше за все Байден втримає також Джорджію та матиме 306 голосів у колегії.

Про наслідки цієї перемоги читайте в статті Європейської правди: Президент Джо Байден: що змінюють для України результати виборів у США