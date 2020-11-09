"Мертві душі" проти Байдена: як Трамп планує зупинити обрання нового президента США

Дональд Трамп не здається.

Президент США за підтримки свого особистого адвоката, добре відомого українцям Рудольфа Джуліані, планує продовжити боротьбу за свою, як він переконаний, "впевнену перемогу" на виборах президента США.

Попри велику кількість позовів, уже відхилених судами за останні дні, Трамп прагне довести, що частина голосів зараховані за його опонента незаконно. В хід підуть докази того, що бюлетені отримували "мертві душі", тобто виборці, які вже померли, а частина бюлетенів за Байдена надійшли на дільниці вже після дня виборів. Сподівання президента підживлює те, що Верховний суд – найвища судова інстанція США – віднедавна має чітку прореспубліканську більшість.

Одночасно триває боротьба за повний перерахунок голосів; наразі на це погодився лише один штат.

Втім, в успіх цих зусиль вірять не всі. Оточення чинного президента США переконує його визнати реальність і "мирно" залишити Білий дім, не ламаючи американську систему передачі влади між президентами.

Між гольфом і виборами

"Я ВИГРАВ ВИБОРИ, І З ВЕЛИКИМ ВІДРИВОМ!". Саме такий твіт – великими літерами, зі знаком оклику і без жодних пояснень цього твердження – опублікував у суботу чинний президент США Дональд Трамп.

Але годину по тому ключові американські медіа одночасно (та, вочевидь, скоординовано) оголосили: Трамп програв. Переможцем виборів є його суперник, кандидат від демократів Джо Байден.

Це оголошення було досить очікуваним. Після того, як у п’ятницю Байден перебрав лідерство під час підрахунку голосів у двох ключових штатах, Джорджії та Пенсильванії, і продовжував впевнено нарощувати відрив, визнання поразки Трампа здавалося лише питанням часу.

Але не для самого Трампа і не для його юристів.

"Це було би дуже хибним кроком для нього – поступитися в такий момент. Це було би помилкою", – пояснив дії чинного президента Рудольф Джуліані у коментарі для Fox у неділю вранці.

Він розповів, що кампанія Трампа готує масове оскарження виборів. "Є чіткі докази, що вибори були вкрадені як мінімум у трьох-чотирьох, можливо, у десяти штатах... Ми не можемо дозволити цим виборам просто піти в історію, не оскарживши їх", – додав Джуліані, висловивши, зокрема, впевненість у тому, що зможе довести "крадіжку виборів" у Пенсильванії – штаті, який дає 20 голосів до колегії виборників та став вирішальним для визнання перемоги Байдена.

Заява Джуліані – це не просто слова юриста зі спірною репутацією. Штаб Трампа опублікував також офіційну заяву самого президента з цього приводу.

Цей документ був очевидно заготовлений наперед. Його оприлюднили за лічені хвилини після визнання перемоги Байдена (хоча сам лідер США у той момент, за свідченням численних очевидців, грав у гольф, що дало привід для численних жартів про його пріоритети).

Отже, у заяві Трамп підкреслив, що вибори "далекі від завершення".

І наголосив: його штаб з понеділка йде в суди, "щоб забезпечити повне дотримання виборчого законодавства і визначення законного переможця".

Як визначають переможця у США?

Слід наголосити: попри те, що перемога Байдена є нібито "загальновизнаною" (з нею погодилися навіть "партійні" ЗМІ республіканців, і його вже привітали численні закордонні лідери), офіційно він ще не визнаний майбутнім президентом.

Сполучені Штати Америки – це федеральна держава. Вибори у кожному штаті мають відмінності у правилах проведення, підрахунку голосів тощо (наприклад, одні починають рахувати поштове голосування лише у день виборів, інші мають право робити це ще за тижні до того, економлячи час).

Як наслідок, у Штатах немає аналога нашого ЦВК.

Тобто немає окремої структури, органу, відповідального за підрахунок голосів та оголошення результатів.

Точніше, орган такий є, але його повноваження дуже вузькі. Федеральна виборча комісія (Federal Election Commission; ФВК) стежить передусім за дотриманням законності фінансування кампанії. До того ж робота ФВК зараз взагалі заблокована – там немає кворуму, і Трамп не поспішав підписувати подання до Сенату щодо призначення її нових членів (голосування ФВК чинне, лише якщо є чотири члени з шести, а наразі у комісії є лише три члени, бо влітку четвертий пішов у відставку).

Та повернемося до того, хто ж визначає переможця.

У США виборча система, як відомо, дуже відмінна від української. Нового президента виборці визначають не самостійно, а за посередництва колегії виборників, склад якої формується за результатами виборів у кожному зі штатів (ми розповідали про це та інше у статті "Маловідомі правила виборів президента США").

Тому підсумки виборів підбиває і оголошує влада кожного штату. Але це станеться не скоро.

По-перше, підрахунок голосів досі триває. В усіх без винятку штатах – навіть у тих, де перемога одного чи іншого кандидата вже зараз не викликає сумнівів. Але влада має виконати формальності та дочекатися, коли порахують усі голоси – у тому числі поштові, надіслані американцями, що живуть за кордоном, військовослужбовцями тощо.

По-друге, про результати голосування за нового президента можна буде говорити у кращому разі 15 грудня – в день, коли голосуватиме колегія (адже є шанс на несподіване голосування її членів). А офіційний підрахунок цих голосів буде здійснений у Конгресі лише у січні.

Словом, у Штатах багато років тому вирішили, що чекати на завершення всіх процедур немає сенсу, і оголошують переможця раніше – за результатами паралельного підрахунку голосів у медіа. Це сталося і цього разу.

"Президент за версією телеканалу ХХХ"?

То чи не є фальстартом повідомлення ЗМІ про перемогу Байдена, якщо підрахунок голосів ще триває, а у деяких штатах, як-то у Джорджії, лишається теоретичний (хоч і невисокий) шанс на зміну лідера перегонів?

Відповідь коротка: ні. Оголошення не є поспішним. Це стандартна процедура для США – точно так само чотири роки тому Трампа оголосили переможцем ще до завершення підрахунку.

При цьому немає якогось одного "найважливішого телеканалу", який має право визначати переможця. Підрахунок одночасно проводять аналітичні відділи кількох провідних ЗМІ, які зважують, чи є запас голосів одного чи іншого кандидата достатнім, щоби говорити про його гарантовану перемогу в тому чи іншому штаті. І в той момент, коли ці аналітики сходяться на думці, що один з кандидатів набрав 270 або більше голосів виборників – то "оголошують про переможця перегонів" (Call the race).

Ключова деталь: поразку Трампа визнали усі.

У тому числі незалежна та безумовно авторитетна мережа Associated Press, а також протрампівська телемережа Fox News. У суботу всі вони – одночасно та, вочевидь, скоординовано – оголосили: переможцем виборів є кандидат від демократів Джо Байден. Причому голоси штату Джорджія, де є хай невеликий, але шанс на зміну лідера, вже не мають вирішального значення. Із виборниками Джорджії Байден матиме 306 голосів у колегії, без них – 290, а для перемоги йому достатньо 270 голосів.

І єдина відмінність від минулих років – те, що зі своєю поразкою не погодився сам чинний президент. А прогноз телемереж дійсно не враховував можливості судового оскарження. І тому зараз американські медіа ставлять питання: а чи має Трамп реалістичний шанс змінити голосування? І які аргументи та докази він має для суду?

"Переможні" поразки Трампа

У Трампа всерйоз готувалися до того, що для його перемоги доведеться задіяти судові важелі.

Ще до виборів кампанія чинного президента США та Національний республіканський комітет визначили у кожному штаті юристів-однопартійців, гідних довіри та готових представляти інтереси Дональда Трампа з оскарження результатів виборів, розповідає CNN.

Ще від 4 листопада ці юристи почали масово звертатися до суду у ключових штатах, і республіканці не приховували цього.

Якщо вірити самому Трампу, ця робота мала неабиякий успіх.

Та щойно берешся перевіряти слова президента США – з’ясовується, що за ними не багато правди.

"Велика юридична перемога у Пенсильванії!!" – затвітив він у четвер.

На той час вже було зрозуміло, що саме цей штат, який дає 20 голосів у колегії виборників, стане вирішальним для нинішніх виборів. Юристи з команди Трампа подали тут чимало позовів.

Річ у тім, що у Пенсильванії до 1,4 млн виборців проголосували поштою. Близько 80% з них – це виборці Байдена, адже сам він закликав американців по максимуму використовувати метод поштового голосування у часи пандемії. Через це спершу в цьому штаті лідирував Трамп, однак поштові голоси, які за законами Пенсильванії рахують останніми, були здатні змінити результат виборів на протилежний. Тож юристи Трампа спрямували всі зусилля на те, щоби зупинити підрахунок поштових голосів.

Більшість цих скарг, прохань, позовів тощо суди відхилили. Але був єдиний позов, який суд задовольнив. Суддя Верховного суду США Самюель Аліто наказав усім виборчим комісіям Пенсильванії виконувати наказ губернатора цього штату (до слова, однопартійця Байдена) про те, що голоси з листів, що затрималися на пошті та надійшли до дільниці після 4-6 листопада (але, це важливо, були відправлені не пізніше дня виборів, тобто 3.11!), необхідно враховувати у загальній кількості голосів, але рахувати їх треба окремо. Наголосимо ще раз: це рішення суду не зупинило підрахунок. Суддя лише підтвердив, що рахувати треба так, як і йшлося у наказі губернатора – окремо від інших, щоби бути готовим до гіпотетичних рішень судів і не підважувати інші поштові бюлетені.

Назвати це "великою перемогою", як про це сказав Трамп – доволі сміливо.

Однак усі інші "перемоги", яких досяг штаб Трампа у минулі дні, були не більшими. Це, наприклад, дозвіл спостерігачам-республіканцям бути присутніми під час підрахунку бюлетенів у Джорджії (хоча й до того не було переконливих даних про відмову допускати їх туди, куди дозволяє закон).

Натомість значно більше було справ, де партія Трампа просто отримала відмову. У Аризоні і Неваді, у тій же Пенсильванії та Вісконсині... І головне – те, що в жодному штаті юристи Трампа не отримали згоду на зупинку підрахунку поштових голосів. Що загалом зрозуміло (адже поштове голосування передбачене законом) – але республіканці чомусь сподівалися на інший результат.

Як наслідок, протягом трьох днів, за підсумками поштового підрахунку, Трамп втратив більшість у чотирьох штатах – Вісконсині, Мічигані, Пенсильванії та Джорджії. А Байден, якщо враховувати всі ці чотири штати, відірвався від Трампа на майже недосяжну відстань – зараз він претендує на 306 голосів виборників проти 232 у чинного президента.

А заявлена "велика судова перемога Трампа" ставала дедалі більше схожою на поразку.

"Мертві душі" та "доноси" від листоноші

Головною вадою звинувачень Трампа було те, що їм бракувала доказової бази.

І лише на вихідних з’явилися ознаки того, що у республіканців дійсно щось є.

Партія Трампа зосередилася на Пенсильванії – штаті, який став переламним для визнання поразки чинного президента на цих виборах.

Козирем республіканців став простий листоноша на ім’я Річард Гопкінс з пенсильванського містечка Ері. Він як працівник федеральної структури – поштової служби USPS – спершу скористався правом анонімно заявити про порушення, скоєне його керівництвом, а потім вирішив, що краще зробити звинувачення публічними, і звернувся до Республіканської партії.

Заяву поштаря опублікував протрампівський телеканал Fox.

Гопкінс стверджує, що керівник проштамповував датою 3 листопада листи з бюлетенями, які були відправлені 4, а може й 5-го. І у разі, якщо слідство підтвердить його слова, а також якщо з’явиться інформація, що це – системна проблема, то Трамп отримає значно більше підстав для того, щоби вимагати у Верховного суду не враховувати ті листи, які надійшли на дільниці після дня виборів (їх, нагадаємо, рахують окремо).

А зважаючи на те, що у Верховному суді більшість суддів схиляються до консервативних (тобто республіканських) поглядів, шанс на задоволення скарги є не нульовим.

Та є "невеличка" проблема – таких листів дуже мало.

Раніше влада штату оцінювала їхню кількість у 10 тисяч, а розрив між кандидатами вже перевищує 45 тисяч і зростає. Держсекретар Пенсильванії Кеті Буквар також заявила, що пізніх бюлетенів для "розвороту" виборів недостатньо.

Ще один напрямок, за яким Трамп відвойовуватиме Пенсильванію – звинувачення у голосуванні "мертвих душ".

Fox з посиланням на джерела у штабі Трампа стверджує, що там знайшли дані про 21 тисячу померлих, які нібито лишилися у списках виборців і проголосували на цих виборах. Ці "мертві душі", за даними телеканалу, також стануть інструментом юридичної боротьби штабу Трампа з Байденом.

Але по-перше, навіть якщо дані про 21 тисячу голосів "мертвих душ" підтвердяться (хоч це далеко не факт) – ця кількість лишиться такою, що не впливає на вибори. А по-друге, ці бюлетені, звісно ж, не відділялися від інших, їх не рахували окремо – тож відняти від показників Байдена їх неможливо.

І, нарешті, нагадаємо, справа не лише у Пенсильванії. Байден наразі перемагає з великою перевагою у Колегії виборників. Щоби розвернути фінальні результати виборів, Трамп має повернути перемогу як мінімум у трьох штатах, з тих, де він зараз програє. А це взагалі нереально. Бо навіть у Джорджії розрив вже сягнув 10 тисяч голосів. А це не подолати простим перерахунком голосів

Підсумовуючи, дії Трампа майже непевно не дозволять йому повернути перемогу. Як максимум, вони здатні створити емоційне, бездоказове враження серед своїх прибічників того, що перемога "вкрадена".

Втім, можливо, саме це і є метою?

Не дарма вже згаданий протрампівський Fox News повідомляє, що "кампанія Трампа планує обрати уже традиційний шлях оскарження результатів виборів, який включатиме серію мітингів Трампа, що фокусуватимуться на його юридичних зусиллях".

Fox не уточнює, як мітинги дозволять Трампові довести правдивість своїх аргументів (яких наразі, принаймні у публічній сфері, майже немає).

Але якщо насправді Дональд Трамп і не планує вигравати суд, а натомість просто хоче повернутися до посади за чотири роки, а зараз розпочинає свою передвиборчу кампанію-2024, навіть якщо для цього доведеться додатково поглибити зневіру його виборців у спроможність американської держави – то дії сприймаються зовсім інакше, та видаються цілком логічними.

Втім, у цьому разі на США можуть чекати чотири дуже непростих роки. А публічні обіцянки Байдена про примирення з виборцями Трампа ризикують лишитися красивим гаслом, який неможливо втілити у життя.

Автор: Сергій Сидоренко,

редактор "Європейської правди"