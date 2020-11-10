Эрдоган поздравил Байдена через три дня после объявления его победителем выборов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил избранного президента США Джо Байдена с победой на выборах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

"Я верю, что тесное сотрудничество и союз между нашими странами и впредь будут вносить жизненно важный вклад в дело мира во всем мире", - сказал Эрдоган.

"Проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня на глобальном и региональном уровнях, требуют от нас дальнейшего развития и укрепления этих отношений, основанных на общих интересах и ценностях", - добавил он.

Эрдоган до сегодняшнего дня был одним из немногих мировых лидеров, которые до сих пор не поздравили Байдена с победой.

Байдена пока не поздравили лидеры Китая и России, где заявили, что ожидают окончательного подсчета голосов.

О том, что он не будет поздравлять Байдена с победой до завершения всех правовых процедур, заявил и президент Мексики.

Популистский лидер Бразилии Жаир Болсонару, которого называют "Трампом тропиков", а также лидер КНДР, также не высказывались относительно победителя выборов в США.