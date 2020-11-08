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Прем’єр Словенії, який вітав Трампа з перемогою, сподівається на "дружні відносини з США"

Неділя, 8 листопада 2020, 17:44

Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша, який агітував за Дональда Трампа і навіть привітав із перемогою, змінив свій тон і дав зрозуміти, що співпрацюватиме з новою адміністрацією.

Про це повідомляє "Європейська правда"

"США - наш стратегічний партнер. Всі уряди Словенії, які я очолював, будували тісні, дружні відносини із США. Незалежно від того, з якої партії був президент США. У майбутньому нічого не зміниться", - написав Янша у Twitter.

Янша здивував усіх, коли публічно підтримав Дональда Трампа за тиждень до виборів президента США. Зазвичай очільники урядів утримуються від таких заяв.

На цьому він не зупинився і 4 листопада, наступного дня після голосування, привітав Трампа з перемогою у президентських виборах, хоча підрахунок голосів ще тривав.

Слід зазначити, що Словенія - батьківщина першої леді США Меланії Трамп.

Нагадаємо, підрахунок голосів у США ще не завершений, однак аналітики ключових американських медіа, які підбивають проміжні підсумки голосування, вирішили, що є підстави оголосити про впевнену перемогу Байдена у Пенсільванії.

Перемога у цьому штаті дозволяє йому закріпити за собою як мінімум 284 голоси виборників.

Примітно, що за годину до оголошення Байдена переможцем з’явилися кілька емоційних твітів чинного президента Дональда Трампа. У них він, у тому числі заглавними літерами, стверджував, що він, а не Байден, переміг, при чому зробив це "з великим відривом"

Напередодні штаб Байдена пригрозив Трампу примусовим виселенням з Білого дому, якщо той буде і надалі відмовлятися визнавати свою поразку.

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Вибори в США Словенія Трамп
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