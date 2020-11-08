Прем’єр Словенії, який вітав Трампа з перемогою, сподівається на "дружні відносини з США"

Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша, який агітував за Дональда Трампа і навіть привітав із перемогою, змінив свій тон і дав зрозуміти, що співпрацюватиме з новою адміністрацією.

Про це повідомляє "Європейська правда"

"США - наш стратегічний партнер. Всі уряди Словенії, які я очолював, будували тісні, дружні відносини із США. Незалежно від того, з якої партії був президент США. У майбутньому нічого не зміниться", - написав Янша у Twitter.

#US 🇺🇸is our strategic partner. All the @govSlovenia I have led have built close, friendly relations 🇸🇮🇺🇸. No matter which party the U.S. president was from. Nothing will change in the future. — Janez Janša (@JJansaSDS) November 8, 2020

Янша здивував усіх, коли публічно підтримав Дональда Трампа за тиждень до виборів президента США. Зазвичай очільники урядів утримуються від таких заяв.

На цьому він не зупинився і 4 листопада, наступного дня після голосування, привітав Трампа з перемогою у президентських виборах, хоча підрахунок голосів ще тривав.

Слід зазначити, що Словенія - батьківщина першої леді США Меланії Трамп.

Нагадаємо, підрахунок голосів у США ще не завершений, однак аналітики ключових американських медіа, які підбивають проміжні підсумки голосування, вирішили, що є підстави оголосити про впевнену перемогу Байдена у Пенсільванії.

Перемога у цьому штаті дозволяє йому закріпити за собою як мінімум 284 голоси виборників.

Примітно, що за годину до оголошення Байдена переможцем з’явилися кілька емоційних твітів чинного президента Дональда Трампа. У них він, у тому числі заглавними літерами, стверджував, що він, а не Байден, переміг, при чому зробив це "з великим відривом".

Напередодні штаб Байдена пригрозив Трампу примусовим виселенням з Білого дому, якщо той буде і надалі відмовлятися визнавати свою поразку.