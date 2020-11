Прем’єр Словенії, який вітав Трампа з перемогою, сподівається на "дружні відносини з США"

Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша, який агітував за Дональда Трампа і навіть привітав із перемогою, змінив свій тон і дав зрозуміти, що співпрацюватиме з новою адміністрацією.

Про це повідомляє "Європейська правда"

"США - наш стратегічний партнер. Всі уряди Словенії, які я очолював, будували тісні, дружні відносини із США. Незалежно від того, з якої партії був президент США. У майбутньому нічого не зміниться", - написав Янша у Twitter.

#US 🇺🇸is our strategic partner. All the @govSlovenia I have led have built close, friendly relations 🇸🇮🇺🇸. No matter which party the U.S. president was from. Nothing will change in the future.