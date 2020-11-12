У Латвії та Естонії - нові рекорди заражень з початку епідемії

У Латвії та Естонії приріст нових хворих коронавірусом став найбільшим з початку епідемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

У Латвії добова кількість заражень вперше перевищила 500 - хворобу підтвердили у 533 осіб. При цьому, зросла і кількість позитивних тестів серед усіх зроблених - до 7,8% (зазначимо, у низці країн Європи це вже більше 20-30%, тоді як граничним показником, при якому епідемія ще контрольована, вважається 4% позитивних тестів). Померли за останню добу двоє хворих.

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В Естонії за добу підтвердили 374 нових випадки - вперше більше 300. До цього показники лише чотири рази перевищували 200, усі - на минулому тижні. Відсоток позитивних тестів складає 11,7%.

Нагадаємо, Латвія для стримання епідемії з 9 листопада запровадила надзвичайну ситуацію та посилила карантин на наступні три тижні. Естонія з 16 листопада запроваджує зобов’язання носити маску у всіх громадських приміщеннях і транспорті.

У сусідній Литві щоденні показники кілька разів вже наближалися до 2 тисяч заражень, але й її населення приблизно на мільйон більше, ніж Латвії та Естонії. За останню добу у Литві підтвердили 1553 нових випадків коронавірусу, померли 9 пацієнтів.