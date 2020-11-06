Латвія запровадила надзвичайну ситуацію через коронавірус
Латвія запровадила надзвичайну ситуацію та посилила карантин на наступні три тижні для стримання епідемії коронавірусу.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Delfi.
Надзвичайна ситуація оголошується на період з 9 листопада до 6 грудня.
На цей період забороняються усі масові заходи у приміщеннях. Водночас, заходи надворі, у тому числі демонстрації та пікети, під заборону не потрапили.
На приватних заходах дозволено збиратися групами з не більш ніж 10 осіб та не більш ніж двох домогосподарств. Останнє правило не поширюється на похорони, але там кількість учасників також не повинна перевищувати 10.
Закриваються усі розважальні заклади - бари, нічні клуби, ковзанки, аквапарки, дитячі кімнати тощо.
У ТРЦ більшості магазинів доведеться закритися - крім продуктових магазинів, аптек, оптик, книгарень та преси, магазинів, що торгують гігієнічними й господарськими товарами та зоотоварами.
Доведеться повністю закритися салонам краси й тату-салонам. Перукарні зможуть працювати за попереднім записом.
Ресторани й бари зможуть продавати їжу тільки на винос - за винятком закладів, які забезпечують харчування в аеропорту і на робочих місцях.
Дитсадки залишаться відкритими. Школярі 1-6 класів продовжать навчання у класах, решта та університети перейдуть на дистанційне навчання, крім деяких практичних занять. При цьому, не заборонені індивідуальні заняття з майстрами чи репетиторами.
Виставкові центри, заклади культури, спортзали та релігійні установи мають бути зачинені з 20-00 до 06-00. При цьому у музеях та виставкових центрах забороняються культурні заходи та екскурсії для груп, якщо це не члени одного домогосподарства. У залах може одночасно знаходитися не більше відвідувачів, ніж 50% їхньої місткості.
Спортивні заходи та змагання забороняються - окрім вищого професійного спорту. Ці заходи мають проходити без глядачів.
Спортивні змагання дозволені за участі максимум 10 гравців, але роздягальнями користуватися заборонено. У спортзалах та фітнес-центрах будуть дозволені тільки індивідуальні тренування, із розрахунку 10 квадратних метрів на кожного клієнта.
За порушення фізичних осіб можуть карати штрафами у розмірі до 2 тисяч євро, юридичних осіб - від 140 до 5000 євро.
За останню добу у Латвії виявили 357 нових заражень коронавірусом. Це найвищий в країні показник за час епідемії.