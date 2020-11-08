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У Литві за день до карантину рекордна кількість нових випадків коронавірусу

Неділя, 8 листопада 2020, 17:14

У Литві за минулу добу виявлено 1980 нових випадків коронавірусу, що стало найбільшим щоденним показником з початку пандемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Delfi.

Напередодні повідомлялося про 1972 хворих у Литві. За минулу добу четверо інфікованих померли.

З початку пандемії у Литві діагностовано у 24 699 осіб, одужали 5700 людей. Від коронавірусу померли 207 людей, 69 інфікованих померли через інші причини.

У Латвії за добу виявлено 215 нових випадків коронавірусу, три людини померли.

Загалом у Латвії підтверджено коронавірус у 8095 осіб, повністю одужали 1466 людей. Померли 99 інфікованих.

В Естонії за добу коронавірусом заразилися 192 людини, дві людини померли.

Нагадаємо, уряд Литви прийняв рішення про запровадження загального карантину, який буде діяти з 7 листопада протягом трьох тижнів.

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