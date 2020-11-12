В Латвии и Эстонии - новые рекорды заражений с начала эпидемии

В Латвии и Эстонии прирост новых больных коронавирусом стал крупнейшим с начала эпидемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

В Латвии суточное количество заражений впервые превысило 500 - болезнь подтвердили у 533 человек. При этом возросло и количество положительных тестов среди всех сделанных - до 7,8% (отметим, в ряде стран Европы это уже более 20-30%, тогда как предельным показателем, при котором эпидемия еще контролируется, считается 4% положительных тестов). Умерли за последние сутки двое больных.

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В Эстонии за сутки подтвердили 374 новых случая - впервые более 300. К этому показатели лишь четыре раза превышали 200, все - на прошлой неделе. Процент положительных тестов составляет 11,7%.

Напомним, Латвия для сдерживания эпидемии с 9 ноября ввела чрезвычайную ситуацию и усилила карантин на следующие три недели. Эстония с 16 ноября вводит обязательства носить маску во всех общественных помещениях и транспорте.

В соседней Литве ежедневные показатели несколько раз уже приближались к 2 тысяч заражений, но и ее населения примерно на миллион больше, чем Латвии и Эстонии. За последние сутки в Литве подтвердили 1553 новых случая коронавируса, умерли 9 пациентов.