Прем'єр Румунії розкритикував Польщу і Угорщину за блокаду бюджету ЄС

Прем'єр-міністр Румунії Людовик Орбан заявив в четвер, що блокування Угорщиною і Польщею затвердження бюджету ЄС та пакету з відновлення економіки після пандемії є негативним для всього Євросоюзу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EUobserver.

"Блокування ухвалення рішення щодо плану відновлення негативно впливає на весь ЄС, включаючи громадян Угорщини та Польщі", - сказав він.

"В інтересах всіх, включаючи кожного громадянина Угорщини, щоб план відновлення був прийнятий якнайшвидше", - заявив прем’єр-міністр Румунії.

У понеділок Угорщина і Польща наклали вето на довгостроковий бюджет ЄС і заходи з порятунку економіки від наслідків коронавірусу на суму 1,8 трильйона євро через свою незгоду із запропонованим механізмом верховенства права.

Угорський прем’єр Віктор Орбан пояснив рішення тим, що Брюссель використовуватиме бюджет для тиску на Будапешт.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкій заявив, що Євросоюз створює правила, які обходять договори, замість того, щоб дотримуватися рівності для всіх держав.

Франція раніше заявила, що ЄС може затвердити бюджет і план порятунку економіки і без згоди Варшави та Будапешта.