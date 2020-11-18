"Ніяких поступок": Європарламент закликав прийняти бюджет ЄС попри вето Польщі та Угорщини

Керівники Європейського парламенту закликали Раду ЄС якомога швидше розпочати процес ратифікації семирічного бюджету і фонду допомоги економіці, які виявилися заблокованими через вето Польщі і Угорщини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві Конференції президентів Європарламенту.

"Ми просимо Раду якнайшвидше ухвалити пакет і почати процес ратифікації. Керівництво Європейського парламенту глибоко шкодує про цю затримку і повторює, що досягнуті домовленості (як по MFF, так і щодо верховенства закону) є закритою угодою і жодним чином не можуть бути переглянуті", - йдеться в заяві.

"З нашого боку більше не буде ніяких поступок", - підкреслили керівники Європарламенту.

Франція раніше заявила, що ЄС може затвердити бюджет і план порятунку економіки і без згоди Варшави та Будапешта.

У понеділок Угорщина і Польща наклали вето на довгостроковий бюджет ЄС і заходи з порятунку економіки від наслідків коронавірусу на суму 1,8 трильйона євро через свою незгоду із запропонованим механізмом верховенства права.

Орбан пояснив рішення Угорщини ветувати бюджет ЄС тим, що передбачені ним зобов’язання нібито були пов’язані з прийомом мігрантів.

Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша підтримав критику, висловлену Польщею і Угорщиною, але не приєднався до блокування.