Прем’єр Польщі про бюджетну суперечку з Брюсселем: це не той ЄС, до якого ми вступали

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкій заявив, що Євросоюз створює правила, які де-факто обходять договори, замість того, щоб дотримуватися рівності для всіх держав перед законом.

Про це він заявив під час виступу в Сеймі, пояснюючи вето на бюджет ЄС, в якому виплати прив'язані до верховенства закону, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24.

"Це стосується того, чи буде наша доля перебувати в наших руках, чи будемо ми вирішувати свої справи самі або це буде в чужих руках. Це не поділ на правих або лівих. Це поділ на тих, хто хоче, щоб польський народ сам вирішував, і тих, хто хоче, щоб кілька офіційних осіб в Брюсселі вирішували нашу долю", - заявив прем'єр.

За словами Моравецького, необхідно подумати, "чи потрібен нам саме такий Євросоюз, які у нього шанси вижити".

"Ні, у цього Євросоюзу не було б шансів вижити. Союз, в якому є європейська олігархія, яка карає слабших і заганяє їх в кут, це не Європейський Союз, в який ми увійшли, і не Європейський Союз, який має майбутнє", - сказав прем'єр-міністр.

"Якби цього вето не було, якби цього запобіжника не було, то дійшло б до того, що рано чи пізно - швидше раніше, ніж пізніше - Євросоюз опинився б на межі краху", - додав глава уряду.

Франція раніше заявила, що ЄС може затвердити бюджет і план порятунку економіки і без згоди Варшави та Будапешта.

У понеділок Угорщина і Польща наклали вето на довгостроковий бюджет ЄС і заходи з порятунку економіки від наслідків коронавірусу на суму 1,8 трильйона євро через свою незгоду із запропонованим механізмом верховенства права.

Орбан пояснив рішення Угорщини ветувати бюджет ЄС тим, що передбачені ним зобов’язання нібито були пов’язані з прийомом мігрантів.