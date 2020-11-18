Париж попередив, що ЄС може затвердити план порятунку і без Варшави з Будапештом

У Франції кажуть, що Європейський Союз вивчає практичні вирішення суперечки з Польщею і Угорщиною, які блокують план порятунку економіки після пандемії і семирічний бюджет ЄС, але може обійтися і без них.

Про це заявив держсекретар Франції з європейських справ Клеман Бон, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

"З німецьким головуванням в ЄС ми шукаємо практичні рішення", - сказав він у виступі в Сенаті Франції.

"Але в якості останнього засобу ми будемо шукати спосіб, як обійтися без країн, які блокують" - додав він.

У понеділок Угорщина і Польща наклали вето на довгостроковий бюджет ЄС і заходи з порятунку економіки від наслідків коронавірусу на суму 1,8 трильйона євро через свою незгоду із запропонованим механізмом верховенства права.

Орбан пояснив рішення Угорщини ветувати бюджет ЄС тим, що передбачені ним зобов’язання нібито були пов’язані з прийомом мігрантів.

Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша підтримав критику, висловлену Польщею і Угорщиною, але не приєднався до блокування.