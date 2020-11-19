Премьер Румынии раскритиковал Польшу и Венгрию за блокаду бюджета ЕС

Премьер-министр Румынии Людовик Орбан заявил в четверг, что блокирование Венгрией и Польшей утверждения бюджета ЕС и пакета по восстановлению экономики после пандемии является негативным для всего Евросоюза.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EUobserver.

"Блокирование принятия решения по плану восстановления негативно влияет на весь ЕС, включая граждан Венгрии и Польши", - сказал он.

Читайте также Европарламент не будет пересматривать условия бюджета ЕС, несмотря на вето Польши и Венгрии

"В интересах всех, включая каждого гражданина Венгрии, чтобы план восстановления был принят как можно скорее", - заявил премьер-министр Румынии.

В понедельник Венгрия и Польша наложили вето на долгосрочный бюджет ЕС и меры по спасению экономики от последствий коронавируса на сумму 1,8 триллиона евро из-за своего несогласия с предложенным механизмом верховенства права.

Венгерский премьер Виктор Орбан объяснил решение тем, что Брюссель будет использовать бюджет для давления на Будапешт.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Евросоюз создает правила, которые обходят договора, вместо того, чтобы придерживаться равенства для всех государств.

Франция ранее заявила, что ЕС может принять бюджет и план спасения экономики и без согласия Варшавы и Будапешта.