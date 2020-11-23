Дипломатія і безпека після Трампа: хто має отримати ключові посади за президента Байдена

Обраний президент Сполучених Штатів Джо Байден досі чекає, поки Дональд Трамп звільнить Білий дім, але вже на повну формує свою майбутню адміністрацію.

У вівторок очікується представлення кандидатів на дві ключові посади – державного секретаря та радника з питань національної безпеки.

Офіційно прізвища не оголошені, але всі провідні американські ЗМІ повідомили, що Байден зробив свій вибір, поставивши на перевірених соратників.

Та для нас важливо, що майбутній керівник дипломатії США добре знайомий з українським досьє. Він особисто відвідував Київ та публічно закликав Штати надати Україні летальне озброєння.

Детальніше про тих, хто визначатиме зовнішню і безпекову політику США, далі у нашій статті.

Старий друг

Держсекретаря США президент не може призначити самостійно, для цього потрібна підтримка Сенату – а в цьому органі більшість, схоже, зберігає Республіканська партія, тобто однопартійці Трампа. Втім, Байден зміг підібрати кандидата зі свого близького кола, який практично гарантовано отримає широку підтримку.

На пост держсекретаря США, найважливішу зовнішньополітичну посаду в адміністрації, Джо Байден планує запропонувати свого давнього радника з питань міжнародної політики Ентоні Блінкена, з яким працює майже 20 років.

58-річний Блінкен почав кар’єру ще за часів президентства демократа Білла Клінтона як спічрайтер і зрештою став одним із його помічників з питань нацбезпеки.

У 2001 році, коли президентом США став республіканець Буш, Блінкен пішов з Білого дому і отримав запрошення працювати у Сенаті, в апараті комітету з міжнародних відносин, який очолював сенатор Джо Байден. Так почалася історія тісної співпраці ймовірного майбутнього держсекретаря із майбутнім президентом США.

Після перемоги наступного президента-демократа, Барака Обами Блінкен повернувся до Білого дому. Він став радником Байдена, на той час віцепрезидента, а пізніше перейшов "на підвищення" у Держдеп як заступник держсекретаря Гілларі Клінтон.

Саме тоді майбутній очільник американської дипломатії стикнувся з українською тематикою.

Детальніше про це ми розповімо далі, але важливо, що профіль Блінкена – значно ширший.

Після програшу Клінтон на виборах 2016 року він став одним із засновників консультаційної служби WestExec Advisors у Вашингтоні, яка консультує корпорації з питань геополітичних ризиків.

Люди, знайомі з його стилем управління, описують Блінкена як "дипломатичного дипломата", який має схильність до роздумів, і відносно м'якого, але із добрим розумінням тонкощів зовнішньої політики, пише Reuters.

Він відомий як поборник союзницьких відносин і давно висловлював думку, що Сполученим Штатам потрібно активно відігравати провідну роль у світі, взаємодіючи із союзниками, або ж залишиться дивитися, яку цю роль виконують такі країни, як Китай, що мають протилежні інтереси.

Головним серед його нових пріоритетів буде відновлення довіри до США як надійного союзника, який готовий приєднатися до глобальних домовленостей та установ – включаючи Паризьку кліматичну угоду, Іранську ядерну угоду та Всесвітню організацію охорони здоров'я, проти яких виступив Трамп, зазначає New York Times.

"Вибір Блінкена головним американським дипломатом свідчить про мету Байдена поставити досвідчених людей на ключові посади у кабінеті та повернення до зовнішньополітичної стратегії, яка надає пріоритет альянсам, на відміну від політики президента Трампа", – вважає Bloomberg.

Україні – зброю, Росії – санкції

Для України призначення нового держсекретаря має важливе значення, адже саме він буде впроваджувати політику Білого дому щодо нашої країни.

Блінкен дуже добре обізнаний із ситуацією в Україні і активно виступав за впровадження санкцій проти Росії після окупації Криму. 2014 року він передбачав, що анексія визначить майбутній розвиток РФ і зрештою дорого коштуватиме Кремлю.

"Я абсолютно переконаний, що російські дії в Україні – стратегічна поразка для майбутнього Росії… Захопивши Крим, Росія втратила Україну. Україна більш об’єднана і орієнтована на Захід, ніж будь-коли", – сказав він у виступі в Інституті Брукінгса у червні 2014-го.

Через рік Блінкен приїхав до Києва і виступив із промовою, в якій говорив про незалежність НБУ, реформу прокуратури та необхідність виконувати вимоги МВФ – і так вже склалося, що ці питання неймовірно актуальні й сьогодні.

У 2017-му в колонці у NYT Блінкен закликав адміністрацію Трампа надати летальне озброєння Україні.

"Що може змусити Путіна зробити паузу перед тим, щоб знову підвищити температуру на сході України – або, що ще гірше, вирвати ще один шматок з країни, – то це усвідомлення того, що його війська при цьому будуть серйозно закривавлені. Канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка колись була провідним противником летальної допомоги, тепер відкрита для цього. Слухання брехні пана Путіна рік за роком дає такий ефект. Оборонна зброя для України – ідея, час якої настав", – написав він.

Летальну зброю Україна почала отримувати від США у 2018 році.

До речі, з Росією Блінкену доведеться мати справи відразу після початку роботи. У нього буде приблизно 15 днів після інавгурації, щоб продовжити на п'ять років останню велику угоду про контроль над озброєннями з РФ – договір про скорочення ядерної зброї.

Трамп відмовився це зробити, оскільки наполягав на залученні Китаю до договору.

У своєму недавньому інтерв'ю Блінкен також запропонував використовувати проти Росії її надмірну залежність від Китаю, особливо в галузі технологій. "Президент Путін прагне зняти зростаючу залежність Росії від Китаю, що залишило його в не дуже зручному становищі", – сказав він.

Безпеку молодим

Окрім дипломатичних зусиль, США будуватимуть і військову стратегію протидії Росії та іншим загрозам. У Білому домі за це відповідатиме Джейк Салліван, який отримає посаду радника Байдена з питань національної безпеки.

Радник президента з питань нацбезпеки – одна з найважливіших і найпотужніших посад у Білому домі зі штатом з десятків експертів, залучених з урядових, військових, дипломатичних та розвідувальних агентств, які розробляють зовнішню та військову політику США.

Президент Трамп за чотири роки змінив чотирьох радників із нацбезпеки, у тому числі через скандал з їхніми імовірними російськими зв'язками.

43-річний Салліван буде наймолодшою ​​особою, яка обіймала цю посаду з часів адміністрації президента Дуайта Ейзенгауера. Салліван зробив собі ім’я в адміністрації Обами: він знайшов прихильників навіть серед консервативних республіканців у Конгресі і зіграв ключову роль у таємних переговорах, що дозволили укласти ядерну угоду з Іраном.

Джейк Салліван з президентом Обамою та держсекретарем Клінтону 2012 році AFP/EAST NEWS

Салліван свого часу був близьким політичним радником Гілларі Клінтон, а під час кампанії 2020 року став одним із ключових радників кандидата Байдена.

У штабі кандидата він взяв на себе широкий спектр питань зовнішньої та внутрішньої політики, включаючи погляди на охорону здоров'я та економічну реакцію на пандемію коронавірусу.

Reuters відзначає, що Салліван "має репутацію закулісного оператора".

Блінкен і Салліван – ключові особи, які допомогли Байдену сформулювати стратегію, що включає негайне звернення до союзників США, які часто не сприймали підхід Трампа "Америка перш за все".

Майже немає сумнівів, що Україна матиме важливе місце у цій стратегії.

Та не менш важливо, що обидва майбутні топкерівники виступають за відновлення ролі США у міжнародних форматах, у тому числі в НАТО.

Салліван неодноразово заявляв про необхідність дотримуватися зобов’язань перед НАТО, зокрема, коли Трамп на початку своєї каденції засумнівався у тому, що США мають автоматично захищати союзників у разі нападу. "Очевидно, Трамп вирішив, що Америці бракує морального авторитету для просування наших інтересів та цінностей у всьому світі", – говорив він.

Чи будуть вони підтримувати зближення України та НАТО? Тут ясності немає. У тому числі в Альянсі. Тож після вступу Байдена на посаду в НАТО навіть готові провести достроковий саміт для знайомства із новим президентом США і його командою, щоби почути їхні погляди на те, яким має стати світ після Трампа.

Автор: Юрій Онищенко,

журналіст "Європейської правди"